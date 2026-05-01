ЦПД: російські кібератаки проти України можуть розглядатися як воєнні злочини

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну стали невід'ємною частиною війни.

Російські кібератаки проти України дедалі частіше розглядаються в рамках міжнародних розслідувань як можливі воєнні злочини.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації з посиланням на Глобальну ініціативу T4P ("Трибунал для Путіна").

За інформацією ініціативи, прокурори Міжнародного кримінального суду вже аналізують кібероперації РФ, спрямовані проти цивільної інфраструктури України, зокрема енергетичних систем і засобів зв’язку, у межах відповідних проваджень.

У ЦПД нагадують, що Україна стала основною мішенню російських цифрових атак ще з 2014 року. Тоді йшлося про втручання в роботу державних систем, зокрема Центральної виборчої комісії, а також про масове поширення дезінформації. Згодом характер атак суттєво змінився та посилився.

Серед найбільш відомих інцидентів – діяльність хакерського угруповання Sandworm, яке пов’язують із масштабними атаками на енергетичну інфраструктуру України, а також вірус NotPetya, що завдав значних глобальних економічних збитків.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році кібероперації стали невід’ємною частиною бойових дій. За даними фахівців, кількість таких інцидентів щороку зростає.

Правозахисники зазначають, що у випадках, коли наслідки кібератак становлять загрозу для життя цивільного населення або критичної інфраструктури, вони можуть прирівнюватися за наслідками до традиційних воєнних дій.

Розслідування цих епізодів у міжнародних інстанціях може створити важливий прецедент у міжнародному праві, коли за кіберзлочини державного рівня винні особи можуть бути притягнуті до відповідальності як воєнні злочинці.

Як зазначають у Центрі, можливе визнання таких кібероперацій воєнними злочинами дозволить усунути правові прогалини та підтвердить, що цифрові сліди атак можуть бути повноцінним доказом у майбутніх міжнародних трибуналах.