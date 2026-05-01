Свириденко: За рік роботи Американсько-український інвестфонд отримав 282 заявки з понад 15 держав

За рік існування Американсько-український інвестиційний фонд відбудови отримав 282 заявки з більш ніж 15 країн.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
«Понад половина з них — від українських компаній. Найбільше заявок у сфері енергетики — більше ніж чверть від усіх поданих, а також у сферах транспорту і логістики, критичних мінералів та новітніх стратегічних технологій. Загальний стартовий капітал URIF становить 150 млн доларів США», - зазначила Свириденко.
Вона додала, що з початку цього року запустили онлайн-портал для подання інвестиційних проєктів до Фонду.
У березні фонд затвердив першу інвестицію. Її зроблять в українську dual-use технологічну компанію Sine Engineering для розвитку і вдосконалення компонентів зв’язку та навігації для БпЛА, уточнила прем’єр-міністерка.
Крім того, ще кілька проєктів у сфері енергетики перебувають на етапі перевірки.
Свириденко повідомила, що до кінця цього року хочуть укласти три інвестиційні угоди.
Американсько-український фонд відбудови
- Меморандум про створення фонду Україна і США уклали ще в квітні 2025 року. Угоду хотіли підписати ще в лютому, під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Але на тлі сварки з Дональдом Трампом під час зустрічі це відклали.
- Перші внески в Фонд становитимуть 150 млн доларів — по 75 млн доларів від обох сторін.
- Серед пріоритетів для інвестицій – критичні мінерали, переробка, інфраструктура та енергетика. Також американська сторона виявляє особливий інтерес до газових проєктів.