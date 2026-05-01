Свириденко: За рік роботи Американсько-український інвестфонд отримав 282 заявки з понад 15 держав

За рік існування Американсько-український інвестиційний фонд відбудови отримав 282 заявки з більш ніж 15 країн.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Понад половина з них — від українських компаній. Найбільше заявок у сфері енергетики — більше ніж чверть від усіх поданих, а також у сферах транспорту і логістики, критичних мінералів та новітніх стратегічних технологій. Загальний стартовий капітал URIF становить 150 млн доларів США», - зазначила Свириденко.

Вона додала, що з початку цього року запустили онлайн-портал для подання інвестиційних проєктів до Фонду.

У березні фонд затвердив першу інвестицію. Її зроблять в українську dual-use технологічну компанію Sine Engineering для розвитку і вдосконалення компонентів зв’язку та навігації для БпЛА, уточнила прем’єр-міністерка.

Крім того, ще кілька проєктів у сфері енергетики перебувають на етапі перевірки.

Свириденко повідомила, що до кінця цього року хочуть укласти три інвестиційні угоди.

