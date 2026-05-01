Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
ГоловнаЕкономікаДержава

Свириденко: За рік роботи Американсько-український інвестфонд отримав 282 заявки з понад 15 держав

Більша частина заявок надійшла від українських компаній.

За рік існування Американсько-український інвестиційний фонд відбудови отримав 282 заявки з більш ніж 15 країн.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Понад половина з них — від українських компаній. Найбільше заявок у сфері енергетики — більше ніж чверть від усіх поданих, а також у сферах транспорту і логістики, критичних мінералів та новітніх стратегічних технологій. Загальний стартовий капітал URIF становить 150 млн доларів США», - зазначила Свириденко.

Вона додала, що з початку цього року запустили онлайн-портал для подання інвестиційних проєктів до Фонду.

У березні фонд затвердив першу інвестицію. Її зроблять в українську dual-use технологічну компанію Sine Engineering для розвитку і вдосконалення компонентів зв’язку та навігації для БпЛА, уточнила прем’єр-міністерка. 

Крім того, ще кілька проєктів у сфері енергетики перебувають на етапі перевірки.

Свириденко повідомила, що до кінця цього року хочуть укласти три інвестиційні угоди.

Американсько-український фонд відбудови

  • Меморандум про створення фонду Україна і США уклали ще в квітні 2025 року. Угоду хотіли підписати ще в лютому, під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Але на тлі сварки з Дональдом Трампом під час зустрічі це відклали. 
  • Перші внески в Фонд становитимуть 150 млн доларів — по 75 млн доларів від обох сторін.
  • Серед пріоритетів для інвестицій – критичні мінерали, переробка, інфраструктура та енергетика. Також американська сторона виявляє особливий інтерес до газових проєктів.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies