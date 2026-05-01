"Національний кешбек" демонструє зростання попиту на українські товари та позитивний вплив на економіку, – Мінекономіки

67% опитаних українців користуються "Національним кешбеком", 41% користувачів стали частіше купувати українські товари.

"Національний кешбек" демонструє зростання попиту на українські товари та позитивний вплив на економіку, – Мінекономіки
Фото: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

Програма "Національний кешбек" отримала високу оцінку серед українських споживачів і демонструє відчутний позитивний ефект для ринку товарів вітчизняного виробництва. 

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України з посиланням на результати дослідження, проведеного на замовлення компанії Mastercard у березні–квітні 2026 року.

Згідно з даними опитування, 67% українців користуються програмою, а 95% із них оцінюють її позитивно або нейтрально. Це свідчить про високу популярність, доступність та довіру до ініціативи.

Дослідження також показує зміну споживчих звичок: 41% учасників програми зазначили, що почали частіше купувати українські товари. Основними причинами є фінансові стимули та простіша ідентифікація продукції вітчизняного виробництва.

Ритейлери фіксують зростання продажів українських товарів у межах 7–9% під час дії програми. У деяких товарних категоріях наявність кешбеку вже стала важливим фактором вибору для покупців.

Окремо відзначається економічний ефект програми: у сегменті "Національного кешбеку" безготівкові розрахунки зростають у 2,2 раза швидше, ніж у середньому по ринку, що сприяє детінізації економіки та розвитку цифрових платежів.

Соціальний аспект програми також є значним. Близько 63% користувачів – це громадяни з сімейним доходом до 40 тис. грн, які використовують кешбек як інструмент економії. Найчастіше накопичені кошти спрямовуються на оплату комунальних послуг, продукти харчування, ліки та товари першої необхідності.

За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева, програма вже охоплює майже 4,8 мільйона громадян щомісяця та фактично зменшує витрати споживачів, одночасно стимулюючи попит на українське виробництво.

Представники Mastercard, яка виступає технологічним партнером ініціативи, наголошують, що програма базується на сучасному фінтех-рішенні, яке об’єднує банки, виробників, ритейлерів і споживачів, сприяючи розвитку цифрових державних сервісів.

Українські виробники також відзначають зростання попиту на свою продукцію, підвищення впізнаваності брендів та модернізацію бізнес-процесів, зокрема впровадження європейських стандартів маркування.

