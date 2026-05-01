Радник керівника фінустанови, як ідеться у розслідуванні, взагалі не має жодного досвіду у банківській сфері.

Фігуранти справи «Мідас» обговорювали кандидатури членів наглядової ради «Сенс-Банку», які згодом у повному складі затвердив уряд.

Про це ідеться в розслідуванні «Української правди» на основі «плівок Міндіча».

У розмові фігурували радник глави націоналізованого у 2023 році «Сенс-Банку» Василь Веселий і Олександр Цукерман.

Веселого у бізнесових колах називали ще «куратором» «Сенс Банку» від Офісу Президента. До речі, бізнесмен не мав при цьому жодного досвіду у фінансовій сфері.

Під час бесід Цукермана і Веселого вони обговорювали майбутній склад наглядової ради банку, прагнучи призначити туди «своїх людей». Фігуранти озвучили шість прізвищ, які згодом, через півтора місяця, були офіційно затверджені Кабінетом Міністрів. До цього списку увійшли Пьотр Новак, Єжи Шугаєв, Ева де Фальк, Олександр Щур, Микола Гладишенко та Олег Містюк.

Наприклад, польський фінансист Пьотр Новак раніше обіймав посаду міністра економічного розвитку і технологій Польщі. Єжи Шугаєв — відомий в Україні польський банкір. Протягом багатьох років він очолював правління «Кредобанку». Ева де Фальк — шведська експертка з багаторічним досвідом роботи у банківській сфері. Олександр Щур — український банкір, який до призначення в «Сенс Банк» був членом правління державного «Укрексімбанку». Микола Гладишенко — колишній фінансовий директор державної компанії «Укрфінжитло». У жовтні 2025 року він очолив наглядову раду «Сенс Банку», що підтвердило його ключову роль у новій структурі управління. Олег Містюк — засновник компанії «Фінансові консультанти Трезуб».

В оприлюднених розмовах Веселий неодноразово посилався на консультації з «Хірургом». Детективи НАБУ переконані, що під цим псевдонімом учасники групи мали на увазі Андрія Єрмака, який на той час очолював Офіс Президента.

Сам Веселий у коментарях журналістам заперечував свій вплив на «Сенс Банк» і зв’язок з ОПУ.