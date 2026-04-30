В Україні запустять механізм держпідтримки бізнесу для будівництва власної розподіленої генерації

Програма стартує із 1 червня. 

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко
Фото: Телеграм / Юлія Свириденко

Уряд запускає механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу для будівництва власної розподіленої генерації.

Як розповіла у телеграмі прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних і газопоршневих установок, у тому числі когенераційних об’єктів відновлюваної енергетики (біомаса, біогаз, геотермальна енергія), систем накопичення енергії, мікромереж і локальних автономних енергосистем.

Різницю між ринковою та пільговою ставкою для бізнесу компенсуватиме держава.

Підтримка поширюється на кредити від 1 до 25 млн євро у гривневому еквіваленті (для прифронтових територій – від 500 тисяч євро) строком до 5 років із можливістю відтермінування відтермінування до введення в експлуатацію, але не довше ніж 12 місяців.

Запуск програми планують 1 червня. Її реалізує Національна установа розвитку (НУР). Подати заявку можна через уповноважені банки. 

Розподілена генерація – один із компонентів підготовки до наступного опалювального сезону. Загалом ціллю є забезпечити загалом 4 ГВт розподіленої генерації по країні для автономності роботи критичної інфраструктури.Від початку роботи з реалізації Планів стійкості уже додано 162 МВт по країні.

﻿
