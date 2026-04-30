Економіка / Держава

Кириленко: ціни імпорту пального зросли на 58%, на АЗС — на 39%

Внутрішні ціни зростали повільнішими темпами, ніж імпортні. Наразі антиконкурентних дій не зафіксовано.

Павло Кириленко
Фото: amcu.gov.ua

Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко повідомив, що ціни імпорту пального зросли на 58%, на АЗС — на 39%.

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді. 

«Ринок вільний, не монополізований, на ньому діють біля однієї тисячі двохсот операторів різного розміру. Тому говорити про зловживання монопольним становищем недоречне зараз», — заявив він з парламентської трибуни.

За його словами, з 2 березня АМКУ розпочав заходи контролю на ринках нафтопродуктів, а з 9 березня — повноцінне розслідування за ознаками можливих антиконкурентних узгоджених дій. Кириленко нагадав, що іноземні виробники і трейдери швидко відреагували на кризу на Близькому Сході та одразу підняли відпускні ціни.

Голова АМКУ наголосив, що з 26 лютого по 31 березня ціна імпорту дизеля зросла на 58%, тоді як на українських АЗС дизель подорожчав на 39%, а бензин — на 16%. За його словами, внутрішні ціни зростали повільнішими темпами, ніж імпортні, хоча і це було суттєво відчутно для споживачів.

«Аргументи вітчизняних операторів автозаправних станцій щодо стрімкого зростання витрат на поповнення запасів знайшли своє певне підтвердження», — зазначив голова АМКУ.

Водночас Кириленко наголосив, що мережі АЗС діяли і продовжують діяти по-різному, що не дає підстав для передчасних висновків про змову учасників ринку. Він підкреслив, що АМКУ не є ані ціновим регулятором, ані інспекцією з ціноутворення.

Голова АМКУ додав, що під час тижня конкуренції, коли Україна отримала статус асоційованого члена Комітету з конкуренції ОЕСР, він провів наради з колегами з Франції та Румунії. За його словами, у країнах ЄС конкурентні відомства не втручаються у сферу ціноутворення на пальне — там діють регуляторні механізми з боку уряду чи держави.

«Механізм захисту економічної конкуренції, на жаль, не спосіб миттєвого впливу на зменшення ціни», — додав Кириленко.

