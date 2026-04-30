Кабмін продовжив дію ПСО на ринку електроенергії до жовтня: тарифи на світло залишаться незмінними

Також діятиме пільговий тариф для будинків без газифікації і центрального опалення.

Кабінет міністрів продовжив дію ПСО (Public Service Obligation) на ринку електроенергії до жовтня поточного року. Завдяки цьому українці надалі сплачуватимуть за електроенергію за незмінним тарифом – 4,32 грн за кВт⋅год.

Про це повідомив у Telegram міністр енергетики Денис Шмигаль. Він додав, що також зберегли пільговий тариф 2,64 грн/кВт·год д для будинків з електроопаленням і для осель без газифікації або централізованого теплопостачання.

“Продовження дії спеціальних обов’язків – це послідовна державна політика для підтримки людей в умовах воєнного часу для збереження їхнього добробуту та посилення енергетичної стійкості”, – прокоментував міністр енергетики.

ПСО – це механізм покладання спеціальних зобов'язань з постачання електроенергії для потреб населення. Передбачає надання субсидій для постачальників електроенергії для населення – постачальників універсальних послуг (ПУП). ПСО діяло до 30 квітня, тепер його продовжили.