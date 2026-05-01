В Україні зросло споживання електроенергії, енергетики закликають до ощадливого споживання

На сьогодні відключень електроенергії не прогнозується.

Фото: "Укренерго"

Станом на ранок 1 травня в Україні зросло споживання електроенергії. Сьогодні він на 3,9% вищий, ніж в цей час учора. Причина – хмарна погода у більшості регіонів України.

Про це повідомили в "Укренерго".

Росіяни знову масовано атакували цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок дронових ударів та обстрілів у прифронтових регіонах – на ранок є знеструмлені споживачі у Миколаївській, Донецькій, Сумській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають там, де дозволяє безпекова ситуація. 

Енергетики наголошують на ощадливому енергоспоживанні. "Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Інформацію про актуальну ситуацію можна знайти на офіційних сторінках обленерго.

  • В "Укренерго" повідомили, що 1 травня в Україні не прогнозують відключень світла.
