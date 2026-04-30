АМКУ вимагає від мобільних операторів правди про «безлімітний інтернет»

Антимонопольний комітет України зобов’язав мобільних операторів «Київстар», «ВФ Україна» (Vodafone) та «Лайфселл» припинити поширення неточної інформації про «безлімітний інтернет».
Голова АМКУ Павло Кириленко повідомив, що компанії використовують твердження про «безлім» у рекламі й на упаковках тарифів, проте насправді суттєво обмежують швидкість трафіку після використання певного обсягу даних.
Розслідування комітету показало, що після вичерпання ліміту швидкість інтернету падає до рівня, який заважає повноцінному користуванню онлайн-сервісами. Оператори вказують на ці обмеження лише дрібним шрифтом або через приховані гіперпосилання, і це вводить споживачів в оману.
Водночас АМКУ встановив, що тарифні плани без обмежень швидкості у операторів існують, але вони коштують значно дорожче. Компанії мають 30 днів на розгляд цих рекомендацій.