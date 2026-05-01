МАГАТЕ направило чергову місію для оцінки стану електричних підстанцій України, які забезпечують стабільну роботу АЕС. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Він зазначив, що це вже сьома така місія, попередня відбулася раніше цього року.

Команда відвідає 14 електричних підстанцій. Міністр зауважив, що такі оцінки дозволяють посилити стійкість енергосистеми та підвищити рівень ядерної безпеки. Взимку Росія намагалася зруйнувати ці підстанції, що загрожувало сталій роботі АЕС та ядерній безпеці Європи.