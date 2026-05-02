Вбивця Андрія Парубія визнав у суді свою провину

Під час засідання Франківського районного суду Львова у справді про вбивство колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія підозрюваний у вчиненні злочину Михайло Сцельніков визнав провину за частиною обвинувачень.

Як зазначає Суспільне Львів, Сцельніков не заперечував, що вбив політика з вогнепальної зброї, яку носив, зберігав та придбав без відповідного дозволу за попередньою змовою групи осіб. Він також підтвердив публічні заклики до насильницької зміни зміни та повалення конституційного ладу із використанням ЗМІ.

Водночас обвинувачений поки не визнав вчинення державної зради, посягання на життя державного діяча через його державну чи громадську діяльність, виправдовування чи заперечення збройної агресії Росії проти України та глорифікацію осіб, які до неї причетні.

Вдова Андрія Парубія Уляна подала до суду клопотання про недопущення обміну Сцельнікова до Росії.