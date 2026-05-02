Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Вбивця Андрія Парубія визнав у суді свою провину

Вдова політика просить не допустити обмін обвинуваченого Михайла Сцельнікова до Росії. 

Михайло Сцельніков
Фото: Суспільне

Під час засідання Франківського районного суду Львова у справді про вбивство колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія підозрюваний у вчиненні злочину Михайло Сцельніков визнав провину за частиною обвинувачень.

Як зазначає Суспільне Львів, Сцельніков не заперечував, що вбив політика з вогнепальної зброї, яку носив, зберігав та придбав без відповідного дозволу за попередньою змовою групи осіб. Він також підтвердив публічні заклики до насильницької зміни зміни та повалення конституційного ладу із використанням ЗМІ.

Водночас обвинувачений поки не визнав вчинення державної зради, посягання на життя державного діяча через його державну чи громадську діяльність, виправдовування чи заперечення збройної агресії Росії проти України та глорифікацію осіб, які до неї причетні. 

Вдова Андрія Парубія Уляна подала до суду клопотання про недопущення обміну Сцельнікова до Росії.

