Частина Сумщини знеструмлена через російську атаку

Унаслідок атаки РФ частина сподивачів Сумської області залишилася без електропостачання.
Про це повідомили в АТ "Сумиобленерго".
"Шановні споживачі електроенергії! Маємо знеструмлення в частині Сумщини внаслідок ударів армією рф. Енергетики АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" працюють над відновленням розподілу електроенергії", – зазначають у повідомленні.
- Протягом доби з ранку 1 травня до ранку 2 травня 2026 року російські війська здійснили обстріли населених пунктів Сумської області. Постраждали троє цивільних.