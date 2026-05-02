На Миколаївщині російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру

Російські окупанти упродовж доби 1 травня атакували "шахедами" енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Також ворог здійснив обстріли Очаківської та Куцурубської громад.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок атаки було частково знеструмлено споживачів Миколаєва. Наразі частині абонентів електропостачання відновлено, роботи тривають.

Пошкоджено вікна багатоповерхівки та автомобіль. Постраждалих немає.

Також учора ворог сім разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївського району. Внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено вікна та дах приватного будинку.

Постраждалих немає.