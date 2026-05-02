На Харківщині унаслідок російського терору за добу постраждали 19 цивільних

Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура.

Фото: ДСНС України

Протягом минулої доби російські війська здійснили атаки по населених пунктах Харківської області. Під ворожим вогнем опинилися місто Харків та 27 населених пунктів регіону. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів постраждали 19 мирних жителів, серед них дитина.

У селищі Печеніги поранено 31-річного чоловіка; у місті Богодухів постраждали восьмеро людей віком від 33 до 67 років; у Харкові травмовано двох молодих чоловіків та 77-річну жінку;

У селищі Васищеве Безлюдівської громади постраждали п’ятеро жінок, чоловік і 16-річний хлопець; у селі Шипувате поранено 31-річного чоловіка.

Ворог атакував безпілотниками Шевченківський і Слобідський райони Харкова, а також активно застосовував різні види озброєння: реактивні системи залпового вогню, дрони типу «Герань-2», «Ланцет», «Молнія», FPV-дрони та інші безпілотники.

Унаслідок ударів зазнала значних пошкоджень цивільна інфраструктура. У Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок і ангар. 

У Богодухівському районі — приватні будинки, підприємства, навчальний заклад, автозаправні станції, автомобілі та електромережі. 

Руйнувань також зазнали об’єкти у Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах — зокрема житлові будинки, медичний заклад, залізнична інфраструктура та підприємства.

Попри складну безпекову ситуацію, триває евакуація населення. За добу транзитний пункт у Лозовій прийняв 234 людини. Від початку його роботи допомогу отримали вже понад 31 тисяча осіб.

