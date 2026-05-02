Росіяни атакували два райони Харкова, є поранені (оновлено)

Уранці 2 травня російські окупанти атакували "шахедом" Слобідський район Харкова. Зафіксоване влучання.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Маємо влучання БпЛА типу "шахед" у Слобідському районі міста. Наслідки уточнюються. Будьте в безпеці. Є інформація про можливу нову групу ворожих БпЛА в напрямку міста", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.

Станом на 11:10 відомо про атаку РФ по Основ’янському районі Харкова.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов додає, що в Основ’янському та Салтівському районах є влучання ворожих БпЛА по території АЗС. Троє людей постраждали.

Медики надають всю необхідну допомогу на місці.