Через російську атаку частина Запорізької області залишилася без газу

Сьогодні ворог вдарив авіабомбою по газопроводу в Запорізькій області.
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Унаслідок цього частина споживачів тимчасово залишилася без газу. Ремонтні бригади готові розпочати відновлення, щойно це дозволить безпекова ситуація, і координують дії з військовими.
Окрім того, один із працівників Групи отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині. Йому надається необхідна медична допомога.
Напередодні під удар потрапив газовидобувний обʼєкт у Харківській області – зафіксовано пошкодження обладнання. На місці працюють фахівці компанії, триває оцінка наслідків.
- З початку року об’єкти Групи “Нафтогаз” зазнали вже 99 атак.
- З початку повномасштабного вторгнення Група Нафтогаз втратила 320 працівників, у 2026 році загинуло 19 фахівців.