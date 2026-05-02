Через російську атаку частина Запорізької області залишилася без газу

Один із працівників "Нафтогазу" отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині. 

Фото: Нафтогаз

Сьогодні ворог вдарив авіабомбою по газопроводу в Запорізькій області.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Унаслідок цього частина споживачів тимчасово залишилася без газу. Ремонтні бригади готові розпочати відновлення, щойно це дозволить безпекова ситуація, і координують дії з військовими.

Окрім того, один із працівників Групи отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині. Йому надається необхідна медична допомога. 

Напередодні під удар потрапив газовидобувний обʼєкт у Харківській області – зафіксовано пошкодження обладнання. На місці працюють фахівці компанії, триває оцінка наслідків.

  • З початку року об’єкти Групи “Нафтогаз” зазнали вже 99 атак. 
  • З початку повномасштабного вторгнення Група Нафтогаз втратила 320 працівників, у 2026 році загинуло 19 фахівців.
