Через російську атаку частина Запорізької області залишилася без газу

Один із працівників "Нафтогазу" отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині.

Сьогодні ворог вдарив авіабомбою по газопроводу в Запорізькій області.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Унаслідок цього частина споживачів тимчасово залишилася без газу. Ремонтні бригади готові розпочати відновлення, щойно це дозволить безпекова ситуація, і координують дії з військовими.

Окрім того, один із працівників Групи отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині. Йому надається необхідна медична допомога.

Напередодні під удар потрапив газовидобувний обʼєкт у Харківській області – зафіксовано пошкодження обладнання. На місці працюють фахівці компанії, триває оцінка наслідків.