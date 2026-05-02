Сьогодні ворог понад 50 разів атакував Дніпропетровщину, 3 людини дістали поранення

Сьогодні понад 50 разів ворог атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Троє людей дістали поранень. Про це повідомляє ОВА.

На Нікопольщині росіяни поцілили по Нікополю, Мозолевській, Червоногригорівській, Мирівській, Марганецькій і Покровській громадах. Виникли пожежі. Пошкоджені готель, приватні будинки, господарські споруди, гараж, мікроавтобус. Дві легкові автівки понівечені, ще одна – знищена. Постраждали троє людей – жінка 44 років, чоловіки 62 та 84 років. Всі на амбулаторному лікуванні.

У Кривому Розі пошкоджена інфраструктура.

На Синельниківщині ворог вдарив по Покровській громаді.

За меддопомогою звернулася ще одна людина, постраждала через нічну атаку на Павлоград. 21-річна жінка на амбулаторному лікуванні.