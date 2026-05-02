Четверо мешканок Сумщини постраждали сьогодні внаслідок ворожих атак, повідомляє ОВА.

Дві жінки – внаслідок мінометного обстрілу у Середино-Будській громаді, ще одна – внаслідок атаки БпЛА у Білопільській громаді. Двом постраждалим медики надали необхідну допомогу, вони лікуються амбулаторно. 69-річна жінка отримала важче поранення. Зараз вона під наглядом медиків.

Також у Шосткинській громаді поранення отримала місцева мешканка. Літня жінка, попередньо, натрапила на вибухонебезпечний предмет. Її обстежують медики.