Росіяни знову атакують АЗС у Харкові, є поранені (доповнено)

Влучання зафіксовані у Холодногірському, Київському, Шевченківському, Основ’янському та Новобаварському районах.

наслідки атак РФ по АЗС в Харкові
Фото: ДСНС Харківщини

Російські війська атакують дронами автозаправки у Харкові. Є влучання у чотирьох районах міста. Відомо про поранених.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Зафіксовано влучання ударного дрона по АЗС у Холодногірському районі. На місці удару виникла пожежа, є постраждалі.

Крім того, зафіксовано влучання БПЛА в житловий будинок у Шевченківському районі. Також є влучання в АЗС в Основ’янському та Новобаварському районах.

Ще одне влучання в АЗС є у Київському районі.

За інформацією очільника Харківської ОВА, на цю хвилину відомо про чотирьох постраждалих. Їм надається медична допомога. 

"62-річний чоловік зазнав вибухових поранень внаслідок ворожого обстрілу в Холодногірському районі. Травмованого госпіталізували, він отримує всю необхідну допомогу. 

Ще троє людей зазнали гострої реакції на стрес: 61-річний чоловік, 38-річна і 48-річна жінки. Медики допомогли їм на місці", – каже Синєгубов.

"Фіксуємо ще щонайменше 4 ударні БпЛА над містом. Також є загроза в передмісті. Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся правил безпеки!" - наголосив Терехов.

  • Напередодні росіяни атакували Слобідський, Салтівський, Київський та Основ’янський райони міста, є влучання ворожих БпЛА по території АЗС. Троє людей постраждали.
