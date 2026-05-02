Російські війська завдали авіаудару по Таврійському на Запоріжжі, є жертва

Уранці 2 травня російські окупанти скинули КАБи на Таврійське у Запорізькому районі.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"62-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.росіяни ударили керованими авіабомбами по Таврійському", – зазначає він.
Унаслідок авіаудару пошкоджений житловий будинок. Загибла жінка перебувала на вулиці на момент удару.
- Унаслідок ворожих атак по Запорізькому району поранень зазнали троє мешканців. Ворог упродовж доби здійснив 857 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області.