Російські війська завдали авіаудару по Таврійському на Запоріжжі, є жертва

Унаслідок авіаудару пошкоджений житловий будинок. Загибла жінка перебувала на вулиці на момент удару.

"62-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.росіяни ударили керованими авіабомбами по Таврійському", – зазначає він.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Уранці 2 травня російські окупанти скинули КАБи на Таврійське у Запорізькому районі.

