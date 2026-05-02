Cтаном на зараз з боку Білорусі на прикордонні можливі лише дрібні провокації, які будуть коштувати дорожче саме білоруській стороні.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
“Не більше. Тому, краще їх білорусам не робити”, – сказав він.
Коваленко додав, що всі дії білорусів фіксуються.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що напередодні була зафіксована доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі – з боку Білорусі.
- Білорусь дозволила Росії використати її територію для повномасштабного нападу на Україну в лютому 2022 року. Також вона надавала повітряний простір для ударів по цивільних українських об'єктах. У війні проти України ця країна є союзницею Росії.