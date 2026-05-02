Керівник Центру протидії дезінформації РНБО заявив, що білорусам краще їх не робити.

Cтаном на зараз з боку Білорусі на прикордонні можливі лише дрібні провокації, які будуть коштувати дорожче саме білоруській стороні.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

“Не більше. Тому, краще їх білорусам не робити”, – сказав він.

Коваленко додав, що всі дії білорусів фіксуються.