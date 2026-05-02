Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Конотопському районі Сумщини, є постраждалі

Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Кролевецькій громаді Конотопського району Сумщини. Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.
Відомо про шістьох постраждалих. Госпіталізовано трьох поранених, двоє з них – у важкому стані.
Також росіяни атакували безпілотником цивільний автомобіль у Путивльській громаді. Попередньо, постраждала дитина.
Інформація щодо постраждалих та інших наслідків уточнюється.
- Нещодавно на Сумщині від ворожого дрона загинув чоловік під час робіт у полі. Чоловік загинув у Краснопільській громаді.
- Також сьогодні четверо мешканок Сумщини постраждали внаслідок ворожих атак.