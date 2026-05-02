Суспільство / Війна

Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Конотопському районі Сумщини, є постраждалі

Крім того, росіяни атакували безпілотником цивільний автомобіль у Путивльській громаді.

Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Конотопському районі Сумщини, є постраждалі
Сумська область
Фото: Новинарня

Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Кролевецькій громаді Конотопського району Сумщини. Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров. 

Відомо про шістьох постраждалих. Госпіталізовано трьох поранених, двоє з них – у важкому стані.

Також росіяни атакували безпілотником цивільний автомобіль у Путивльській громаді. Попередньо, постраждала дитина.

Інформація щодо постраждалих та інших наслідків уточнюється.

