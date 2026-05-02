В уряді Куби заявили, що нові санкції Трампа є “колективним покаранням” для острова

Вчора величезні натовпи людей у Гавані пройшли маршем до посольства США під гаслом “Захистимо батьківщину”.

В уряді Куби заявили, що нові санкції Трампа є “колективним покаранням” для острова
Святкування Міжнародного дня праці в Гавані. 1 травня 2026 року
Фото: EPA/UPG

Куба заявила, що нові санкції президента США Дональда Трампа щодо острова є “колективним покаранням”.

Про це сказав міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес, пише France24.

“Ми рішуче відкидаємо нещодавні односторонні примусові заходи, прийняті урядом #UnitedState”. Ці дії демонструють намір знову запровадити колективне покарання проти кубинського народу”, – йдеться у його дописі на соціальній платформі X.

В іспаномовній заяві він назвав санкції “незаконними” та “зловживаннями”.

Додамо, вчора, 1 травня, величезні натовпи людей у Гавані пройшли до посольства США під гаслом “Захистимо батьківщину”. Марш з нагоди Міжнародного дня праці очолили президент Куби Мігель Діас-Канель та колишній лідер революції Рауль Кастро.

Напередодні Діас-Канель закликав кубинців мобілізуватися “проти геноцидної блокади та грубих імперських погроз нашій країні”, маючи на увазі дії та риторику США.

Під час мітингу влада заявила, що за останні шість тижнів зібрала понад шість мільйонів підписів кубинців “за батьківщину та мир”. Однак опоненти поставили під сумнів спосіб збору підписів.

  • У п'ятницю лідер США у своєму виконавчому розпорядженні заявив, що запровадить нові санкції проти осіб, організацій та структур, які підтримують силовий апарат кубинського уряду або причетні до корупції чи серйозних порушень прав людини.
  • Представники Білого дому заявили, що указ містить приховане попередження Кубі через її зближення з Іраном та такими угрупованнями, як “Хезболла”.
