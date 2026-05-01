У лісі біля польського-литовського кордону виявили тіла двох мігрантів

Литовські прикордонники знайшли тіла двох мігрантів у лісі у Вілкавішкському повіті, що неподалік польського кордону.
Тіла наразі не ідентифікували, але відомо, що це жінка і чоловік віком приблизно 25–30 років. При них не було жодних документів. Також не виявлено слідів, які б свідчили про насильницьку смерть.
На місці також затримали вісьмох мігрантів, двох із них госпіталізували. Документів вони також не мали. Затримані заявили, що походять з Ефіопії, Алжиру, Ємену та Еритреї.
Литовські служби підозрюють, що ці люди потрапили до Євросоюзу через Латвію, а потім намагалися дістатися Польщі. Ймовірно, вони чекали зручного моменту, щоб перейти кордон і зв’язатися з контрабандистом.
Прикордонники звертають увагу, що останніми днями вночі температура опускається нижче нуля, тому причиною смерті могло стати переохолодження.
За минулу добу з Білорусі до Латвії намагалася прорватися рекордна цього року кількість іноземців –123 особи.
- Європарламент підтримав створення центрів депортації за межами ЄС. Тепер будь-яка країна Союзу може самостійно або в невеликих коаліціях домовлятися про депортацію мігрантів не до їхніх країн походження, а до спеціальних центрів, які ще мають бути збудовані за межами блоку.