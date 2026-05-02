Раніше США звинуватили ці заводи у закупівлі іранської нафти.

Міністерство комерції Китаю заявило в суботу, що видало припис про блокування американських санкцій проти п’яти китайських нафтопереробних заводів, яких США звинуватили у закупівлі іранської нафти, передає Reuters.

Йдеться про Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery, Shandong Jincheng Petrochemical Group, Hebei Xinhai Chemical Group, Shouguang Luqing Petrochemical та Shandong Shengxing Chemical.

У квітні Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Hengli Petrochemical, звинувативши компанію у закупівлі іранської нафти на мільярди доларів. Це стало черговим кроком Вашингтона у межах тривалої кампанії зі скорочення нафтових доходів Тегерана.

Адміністрація Дональда Трампа торік також ввела санкції проти ще чотирьох згаданих китайських НПЗ та низки інших компаній.

У Мінкомерції КНР заявили, що американські санкції порушують «міжнародне право та базові норми міжнародних відносин».

Санкції створили для НПЗ низку проблем, зокрема труднощі з отриманням сирої нафти та необхідність продавати нафтопродукти під іншими назвами.