Зеленський ввів санкції проти 5 осіб, які загрожують нацбезпеці. Зокрема проти ексглави ОП Андрія Богдана

Санкції застосовані на 10 років, за винятком безстрокового позбавлення державних нагород України.

Сьогодні, 2 травня, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб. Їхні дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.

Санкції застосовані щодо українського юриста Андрія Богдана, українського бізнесмена, соратника та партнера підсанкційного Віктора Медведчука Богдана Пукіша, російського бізнесмена, ключового менеджера підсанкційної платіжної системи А7А5, яку використовують для обходу санкцій, Алана Кірюхіна, функціонерів-пропагандистів олімпійського спорту РФ Станіслава Позднякова та Михайла Маміашвілі.

Обмежувальні заходи, зокрема, передбачають: позбавлення державних нагород України, блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона участі в приватизації та оренді державного майна.

Андрій Богдан — український юрист і політик, який у 2019–2020 роках очолював Офіс президента України Володимира Зеленського. До цього працював урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики в уряді Миколи Азарова та був адвокатом бізнесмена Ігоря Коломойського. Вважався одним із ключових учасників президентської кампанії Зеленського 2019 року. У лютому 2020 року був звільнений з посади голови ОП, а його місце зайняв Андрій Єрмак.