ГоловнаПолітика

Україна отримала від ЄС 185 вимог, зокрема вона має ухвалити близько 300 законів

Віцепрем'єр очікує, що наступного року можна буде підписати договір про вступ України до Євросоюзу. 

Тарас Качка у ВР
Фото: скриншот

Загалом Україна отримала 145 вимог від Євросоюзу. Переважно вони стосуються приведення українського законодавства у відповідність до вимог ЄС.

Але це також питання застосування законів та роботи інституцій. Про це віцепрем’єр-міністр з питань євроантлантичної інтеграції Тарас Качка повідомив під час години запитань до уряду в Верховній Раді.

“Деякі з них потребуватимуть уточнення, тому що не враховують до кінця наш контекст. Але в цілому всі вони, всі 145 вимог, є реалістичними”, – сказав він.

Умови для вступу отримані, технічна робота триває. У майбутньому потрібна буде конференція між всіма 27 членами Євросоюзу і Україною. 

“Щоб офіційно відкрити всі шість переговорних кластерів. Це очікується зробити найпізніше в липні. І, можливо, дуже швидко ми повинні мати перший результат”, – сказав Качка.

Потім за наступні 12-18 місяців реально закрити більшість переговорних розділів, а наступного року вийти на підписання договору про вступ України до ЄС, вважає віцепрем’єр. Цей договір підлягає ратифікації в кожній державі ЄС та Україні. Це займе кілька років. 

Качка додав, що Україні для наближення з правом ЄС необхідно ухвалити ще близько 300 законів. Деякі з них будуть компонувати. Ухвалювати євроінтеграційні закони доведеться кожного пленарного тижня, бо восени ЄС опублікує висновки про наближення до вступу всіх країн-кандидаток. 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies