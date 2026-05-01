Україна отримала від ЄС 185 вимог, зокрема вона має ухвалити близько 300 законів

Віцепрем'єр очікує, що наступного року можна буде підписати договір про вступ України до Євросоюзу.

Загалом Україна отримала 145 вимог від Євросоюзу. Переважно вони стосуються приведення українського законодавства у відповідність до вимог ЄС.

Але це також питання застосування законів та роботи інституцій. Про це віцепрем’єр-міністр з питань євроантлантичної інтеграції Тарас Качка повідомив під час години запитань до уряду в Верховній Раді.

“Деякі з них потребуватимуть уточнення, тому що не враховують до кінця наш контекст. Але в цілому всі вони, всі 145 вимог, є реалістичними”, – сказав він.

Умови для вступу отримані, технічна робота триває. У майбутньому потрібна буде конференція між всіма 27 членами Євросоюзу і Україною.

“Щоб офіційно відкрити всі шість переговорних кластерів. Це очікується зробити найпізніше в липні. І, можливо, дуже швидко ми повинні мати перший результат”, – сказав Качка.

Потім за наступні 12-18 місяців реально закрити більшість переговорних розділів, а наступного року вийти на підписання договору про вступ України до ЄС, вважає віцепрем’єр. Цей договір підлягає ратифікації в кожній державі ЄС та Україні. Це займе кілька років.

Качка додав, що Україні для наближення з правом ЄС необхідно ухвалити ще близько 300 законів. Деякі з них будуть компонувати. Ухвалювати євроінтеграційні закони доведеться кожного пленарного тижня, бо восени ЄС опублікує висновки про наближення до вступу всіх країн-кандидаток.