Головна / Політика

Свириденко заперечила знайомство з Міндічем

Саму урядовицю на раніше оприлюднених записах не фіксували. 

Юлія Свириденко
Фото: скриншот

Прем'єрка Юлія Свириденко заперечила знайомство з бізнесменом Тимуром Міндічем, підозрюваним в організації корупційної схеми в "Енергоатомі". Про це стало відомо з трансляції години запитань до уряду. 

Запитання про знайомство і те, чи відвідувала Свириденко квартиру-офіс бізнесмена на вулиці Грушевського, 9а, поставив нардеп Олексій Гончаренко на тлі публікацій, як стверджується, нових уривків плівок Міндіча. Правоохоронні органи офіційно не підтверджували автентичність записів, оприлюднених цього тижня журналістами і народними депутатами. 

Свириденко відповіла: "Не знайома. Не була". 

Контекст

Офіційні плівки Міндіча НАБУ публікувало восени 2025, коли оголосило підозри десятьом людям, зокрема тодішнім урядовцям Олексію Чернишову й Герману Галущенку. Цього тижня УП, а також народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко опублікували, як стверджується, продовження плівок.

Це не аудіо, як в НАБУ, а розшифровки записів. 

