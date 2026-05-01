Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Трамп заявив, що ймовірно візьме участь у саміті G7 у Франції

Лідери мають зустрітися в Евіан-ле-Бен на південному сході Франції 15–17 червня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що імовірно відвідає саміт лідерів G7 у Франції в червні.

Його цитує Bloomberg.

«Ймовірно», – відповів Трамп журналістам в Білому домі на запитання, чи поїде він на зустріч.

Лідери мають зустрітися в Евіан-ле-Бен на південному сході Франції 15 –17 червня. Саміт відбудеться на тлі напруження між США та іншими державами через конфлікт на Близькому Сході.

Інші країни проігнорували заклики Трампа допомогти США у війні проти Ірану та сприяти відновленню судноплавства через Ормузьку протоку, яка значною мірою залишається заблокованою. Через це Трамп різко критикував членів G7, зокрема Велику Британію, Італію та Німеччину, а також погрожував скоротити американський військовий контингент у деяких європейських країнах.

Торговельні суперечки також загострюються. Раніше в п’ятницю Трамп оголосив про підвищення мит на імпорт автомобілів і вантажівок із Європейського Союзу, і це викликало занепокоєння щодо повної ратифікації торговельної угоди між ЄС і США.

Трамп також конфліктував із президентом Франції Емманюелем Макроном, який минулого місяця закликав держави середньої потужності об’єднатися та протистояти США й Китаю. Очікується, що як господар цьогорічного саміту G7 Макрон активно просуватиме цю позицію на тлі дедалі складніших відносин США з багатьма міжнародними інституціями.

Трамп відвідував саміт G7 у Канаді минулого року, але достроково залишив зустріч.

