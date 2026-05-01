Трамп: США підвищують мита на автомобілі з ЄС до 25%

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір наступного тижня підвищити мита на легкові та вантажні автомобілі, що постачають з Євросоюзу.

Як ідеться в дописі лідера США у його соцмережі Truth Social, таке рішення зумовлене тим, що ЄС не дотримується погодженої торговельної угоди.

«Зважаючи на те, що Європейський Союз не дотримується нашої повністю узгодженої торговельної угоди, наступного тижня я підвищу мита для Європейського Союзу на легкові та вантажні автомобілі, що ввозяться до Сполучених Штатів. Мито буде збільшено до 25%. Повністю зрозуміло та узгоджено, що якщо вони вироблятимуть легкові та вантажні автомобілі на заводах у США, жодного мита не буде»,- написав Трамп.

Він додав, що зараз у Штатах зводять багато заводів з виробництва легкових і вантажних автомобілів, у які інвестують понад 100 мільярдів доларів.

«Ці заводи укомплектовані американськими робітниками, відкриються незабаром», – пообіцяв американський президент.