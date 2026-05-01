ГоловнаСвіт

Трамп: США підвищують мита на автомобілі з ЄС до 25%

Тим часом у Штатах має запрацювати сотня нових заводів із виробництва автомобілів.

Трамп: США підвищують мита на автомобілі з ЄС до 25%
президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір наступного тижня підвищити мита на легкові та вантажні автомобілі, що постачають з Євросоюзу. 

Як ідеться в дописі лідера США у його соцмережі Truth Social, таке рішення зумовлене тим, що ЄС не дотримується погодженої торговельної угоди. 

«Зважаючи на те, що Європейський Союз не дотримується нашої повністю узгодженої торговельної угоди, наступного тижня я підвищу мита для Європейського Союзу на легкові та вантажні автомобілі, що ввозяться до Сполучених Штатів. Мито буде збільшено до 25%. Повністю зрозуміло та узгоджено, що якщо вони вироблятимуть легкові та вантажні автомобілі на заводах у США, жодного мита не буде»,- написав Трамп.

Він додав, що зараз у Штатах зводять багато заводів з виробництва легкових і вантажних автомобілів, у які інвестують понад 100 мільярдів доларів.

«Ці заводи укомплектовані американськими робітниками, відкриються незабаром», – пообіцяв американський президент.

  • Торговельну угоду між ЄС і США було укладено в липні 2025 року та частково впроваджено. Документ передбачав встановлення США 15% мита на більшість товарів з ЄС в обмін на зобов’язання Брюсселя скасувати мита на американські промислові товари та окремі види сільськогосподарської продукції.
  • У березні цього року США розпочали нові розслідування щодо своїх торговельних партнерів, зокрема Європейського Союзу, Японії та Південної Кореї після того, як Верховний суд США скасував значну частину попередніх мит.
  • Після рішення суду адміністрація США швидко запровадила єдине мито 10% майже для всіх торговельних партнерів, а тоді - до 15%, щоб замінити мита, які суд визнав незаконними. Однак цей тимчасовий захід діятиме лише 150 днів.
  • Трамп раніше заявив, що знайде спосіб обійти рішення суду щодо мит.
