США та ЄС уклали торговельну угоду

Імпортне мито США для ЄС становитиме 15% (як і мито ЄС для США).

Президент США Дональд Трамп за підсумками переговорів у Шотландії заявив, що Європейський Союз та Сполучені Штати уклали торговельну угоду.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, нинішня угода є найбільшою за масштабом серед усіх уже укладених Сполученими Штатами, імпортне мито США для ЄС становитиме 15% (як і мито ЄС для США), а не 30%, як у разі, якби угоди досягти не вдалося.

Трамп також зазначив, що ЄС купить енергетичних ресурсів у США на 150 мільярдів доларів, і це "вирішить багато проблем для Європи".

Найближчим часом, на початку серпня, закінчується встановлений Трампом граничний термін для укладення торгових угод. Після його закінчення стосовно тих країн або об’єднань, які не дійдуть згоди з Вашингтоном, будуть запроваджені високі імпортні мита.

На зустріч із Трампом до його гольф-клубу Тернберрі на південному заході Шотландії прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Як вона, так і Трамп перед початком зустрічі сказали репортерам, що сподіваються на укладення угоди.

До Шотландії для участі в переговорах прибули також член Єврокомісії, відповідальний за торгівлю, Марош Шевчович та міністр торгівлі США Говард Лутнік. За словами Лутніка, Європа «хоче укласти угоду», але для цього представники ЄС мають запропонувати президенту США гарні умови, щоб він відмовився від планів запровадити мито розміром 30% вже з 1 серпня.

ЄС раніше підготував заходи у відповідь на американські мита. Вони були заморожені після того, як адміністрація Трампа у квітні заморозила своє рішення підвищити імпортне мито для більшості країн світу, щоб провести з ними переговори. Наразі США вдалося укласти торгові угоди з невеликою кількістю країн. Очікується, що щодо більшості країн з 1 серпня рішення про підвищення мит набере чинності.