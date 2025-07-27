Прем'єр-міністр Японії планує залишитися на посаді попри численні заклики до відставки

Ісіба Сігеру заявив, що повинен взяти на себе відповідальність за виконання нещодавно оголошеної торговельної угоди між США та Японією.

Прем'єр-міністр Японії Ісіба Сігеру заявив, що має намір залишитися на посаді, незважаючи на все більшу кількість закликів у керівній партії піти у відставку після невдачі на виборах минулого тижня.

Про це пише Bloomberg.

“Я маю намір присвятити себе народу та майбутньому країни”, – сказав Ісіба в інтерв'ю національному телеканалу NHK.

Він додав, що повинен взяти на себе відповідальність за виконання нещодавно оголошеної торговельної угоди між США та Японією, і що справжня робота над нею починається зараз.

Політик має виступити на зустрічі законодавців Ліберально-демократичної партії в понеділок. Члени партії закликали когось взяти на себе відповідальність за вибори 20 липня, на яких ЛДП втратила більшість у верхній палати парламенту Японії. Це перший випадок з 1955 року, коли лідер відомої японської партії керуватиме країною без більшості принаймні в одному із законодавчих органів.

Раніше колишній міністр закордонних справ Мотегі Тосіміцу закликав до зміни керівництва в ЛДП. Він підкреслив, що партії потрібен “свіжий початок з новим лідером”.