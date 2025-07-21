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Керівна коаліція Японії втратила більшість у верхній палаті парламенту, прем’єр лишається на посаді

Ісіба Сіґеру заявив, що він “урочисто” приймає “жорсткий результат”, але що його основна увага зосереджена на торговельних переговорах.

Керівна коаліція Японії втратила більшість у верхній палаті парламенту, прем’єр лишається на посаді
Прем'єр-міністр Японії Ісіба Сіґеру
Фото: EPA/UPG

Керівна коаліція Японії втратила більшість у верхній палаті парламенту, але прем'єр-міністр Ісіба Сіґеру заявив, що не планує йти у відставку.

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Про це повідомляє BBC.

Виступаючи після закриття виборчих дільниць у неділю, прем'єр-міністр заявив, що він “урочисто” приймає “жорсткий результат”, але що його основна увага зосереджена на торговельних переговорах.

Минулого року коаліція вже втратила більшість у більш впливовій нижній палаті парламенту Японії, і ця поразка підірве її вплив.

Керівній коаліції потрібно 50 місць, щоб зберегти контроль над 248-місцевою верхньою палатою. У підсумку вона здобула 47.

Конституційно-демократична партія, головна опозиційна партія, посіла друге місце із 22 місцями.

Половину місць у верхній палаті розподілили на основі голосування на недільних виборах, а депутати обиралися на шестирічний термін.

Джеффрі Холл, викладач японістики в Університеті міжнародних досліджень Канда, повідомив ВВС News, що підтримка правих партій скоротила консервативну базу ЛДП.

“Багато прихильників колишнього прем'єр-міністра [Сіндзо] Абе вважають прем'єр-міністра Ісібу недостатньо консервативним. Вони вважають, що він просто не має націоналістичних поглядів на історію і твердих антикитайських поглядів, які були в Абе”, ‒ сказав він.

Сіндзо Абе раніше очолював ЛДП і був прем'єр-міністром Японії з найдовшим терміном перебування на посаді, двічі обіймаючи цю посаду: з 2006 по 2007 рік і з 2012 по 2020 рік.
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