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Керівна партія Японії може втратити більшість, ‒ екзит-поли

За даними екзитполу, проведеного громадською телекомпанією NHK, “коаліції може бути складно зберегти більшість”.

Керівна партія Японії може втратити більшість, ‒ екзит-поли
Прем'єр-міністр Японії Ісіба Сіґеру
Фото: EPA/UPG

Екзитполи на виборах у Японії свідчать, що керівна коаліція може втратити більшість, що створить величезний політичний тиск на прем'єр-міністра країни Сігеру Ісібу.

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Про це пише BBC.

Cьогодні мешканці Японії віддали свої голоси у напружених виборах до верхньої палати парламенту, які пройшли на тлі суспільного невдоволення зростанням цін та загрозою введення мит США.

Поразка коаліції у верхній палаті парламенту, яка вже втратила більшість у більш впливовій нижній палаті, серйозно підірве її вплив на політику і може змусити Ісібу піти у відставку менш ніж через рік після обрання.

Коаліції потрібно 50 місць, щоб зберегти контроль над 248-місцевою верхньою палатою. За даними екзитполу, проведеного громадською телекомпанією NHK, вони отримають від 32 до 51 місця.

У неділю NHK прогнозувала, що “коаліції може бути складно зберегти більшість”.

Незважаючи на прогноз про те, що його коаліція програє вибори, Ісіба заявив на пресконференції у штаб-квартирі своєї партії в Токіо, що має намір залишитися на посаді прем'єр-міністра.
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