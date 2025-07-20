Рясні дощі в Південній Кореї призвели до загибелі щонайменше 14 осіб та зникнення безвісти ще 12.

Про це повідомляє DW з посиланням на місцеві ЗМІ.

У звіті Міністерства внутрішніх справ та безпеки йдеться, що з середи в південних регіонах країни випало близько 600-800 міліметрів.

У сільському містечку Санчхон на півдні країни зареєстровано вісім смертей після того, як сильні зливи спричинили зсуви. Шість чи семеро інших людей досі вважаються зниклими безвісти в регіоні після того. У цьому районі негода зруйнувала будинки.

У неділю в Капьоні, місті на північний схід від Сеула, одна людина загинула після того, як її будинок обвалився, а іншу людину знайшли мертвою ‒ її змило розлитою річкою в місті. Деякі інші досі вважаються зниклими безвісти. Але багатоденні опади нарешті вщухли у неділю, дощ припинився у більшій частині країни. За словами представників міністерства, згодом попередження про сильні дощі скасували.

Фото: Lee Young-hwan/Newsis/AP/picture alliance

Коли почалися дощі?

Сильні дощі розпочалися цієї середи, змушуючи все більше людей евакуюватися зі своїх домівок. За даними інформаційного агентства Associated Press, станом на неділю евакуювалося 3840 осіб. Також були скасовані рейси.

Раніше цього тижня трьох людей знайшли мертвими в затопленому автомобілі, а ще одну людину знайшли похованою під ґрунтом та бетоном після того, як під час сильної дощі обвалилася підпірна стіна естакади в Осані, трохи південніше Сеула.

У Південній Кореї зазвичай мусонні дощі йдуть у липні. Однак цього року в країні спостерігалися більш інтенсивні дощі. Офіційні метеорологічні дані цього року показали, що в країні спостерігалася одні з найбільших годинних опадів за всю історію спостережень.

Вчені кажуть, що зміна клімату є причиною почастішання та екстремальності таких погодних явищ. У 2022 році сильні дощі та повені в Південній Кореї призвели до загибелі щонайменше 11 людей.