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Армія оборони Ізраїлю вперше розпочала наземну операцію в Дейр-аль-Балах у центральній частині Гази

Вперше з початку війни ЦАХАЛ оголошує попередження про евакуацію в районі Дейр-ель-Балах, де не проводили наземні операції.

Армія оборони Ізраїлю вперше розпочала наземну операцію в Дейр-аль-Балах у центральній частині Гази
Начальник Південного командування ЦАХАЛ генерал-майор Ярон Фінкельман (у центрі) у секторі Гази, 30 жовтня 2023
Фото: Сили оборони Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вперше з початку війни з ХАМАСом  розпочала наземну операцію у  районі Дейр-аль-Балах в центральній частині Гази, пише The Times of Israel.

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Війська ЦАХАЛ попередили про евакуацію для цивільних палестинців, які проживають на південному заході у Дейр-ель-Балах.

“Армія оборони Ізраїлю продовжує діяти з великою силою, щоб знищити ворожий потенціал та терористичну інфраструктуру в цьому районі, розширюючи свою діяльність на територію, де вона раніше не діяла”, – заявив речник Армії оборони Ізраїлю полковник Авіхай Адраї.

Цивільним наказали прямувати на південь до району Мавасі на узбережжі.

Це вперше з початку війни ЦАХАЛ оголошує попередження про евакуацію в районі Дейр-ель-Балах, одному з небагатьох місць у Секторі Гази, де військові не діяли з наземними військами.

Армія оборони Ізраїлю уникала наземних операцій у районах, де, на її думку, ХАМАС утримує заручників, щоб не наражати їх на небезпеку, оскільки угруповання пообіцяло стратити полонених, якщо ізраїльські війська наблизяться.

За оцінками ЦАХАЛу станом на травень, у всій центральній частині Гази проживає близько 350 000 палестинців. Скільки з них перебуває в нещодавно евакуйованій зоні, невідомо.

  • 11 липня Армія оборони Ізраїлю атакувала з безпілотника осередок ХАМАСу у Хан-Юнісі на півдні смуги Гази.
  • Ізраїльський уряд та палестинське угруповання ХАМАС близькі до угоди про режим перемир'я тривалістю 60 днів, проте одна вимога Єрусалима ризикує зірвати переговори. Ізраїль наполягає на перебуванні військ у Газі під час перемир'я.
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