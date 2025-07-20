Армія оборони Ізраїлю вперше розпочала наземну операцію в Дейр-аль-Балах у центральній частині Гази

Вперше з початку війни ЦАХАЛ оголошує попередження про евакуацію в районі Дейр-ель-Балах, де не проводили наземні операції.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вперше з початку війни з ХАМАСом розпочала наземну операцію у районі Дейр-аль-Балах в центральній частині Гази, пише The Times of Israel.

Війська ЦАХАЛ попередили про евакуацію для цивільних палестинців, які проживають на південному заході у Дейр-ель-Балах.

“Армія оборони Ізраїлю продовжує діяти з великою силою, щоб знищити ворожий потенціал та терористичну інфраструктуру в цьому районі, розширюючи свою діяльність на територію, де вона раніше не діяла”, – заявив речник Армії оборони Ізраїлю полковник Авіхай Адраї.

Цивільним наказали прямувати на південь до району Мавасі на узбережжі.

Це вперше з початку війни ЦАХАЛ оголошує попередження про евакуацію в районі Дейр-ель-Балах, одному з небагатьох місць у Секторі Гази, де військові не діяли з наземними військами.

Армія оборони Ізраїлю уникала наземних операцій у районах, де, на її думку, ХАМАС утримує заручників, щоб не наражати їх на небезпеку, оскільки угруповання пообіцяло стратити полонених, якщо ізраїльські війська наблизяться.

За оцінками ЦАХАЛу станом на травень, у всій центральній частині Гази проживає близько 350 000 палестинців. Скільки з них перебуває в нещодавно евакуйованій зоні, невідомо.