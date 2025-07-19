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У Великій Британії заарештували 55 осіб на мітингу в підтримку забороненої "Palestine Action"

Цю групу заборонили у країні нещодавно. 

У Великій Британії заарештували 55 осіб на мітингу в підтримку забороненої "Palestine Action"
Пропалестинський мітинг у Лондоні
Фото: EPA/UPG

Біля будівлі британського парламенту заарештували п’ятдесят п’ять осіб, які брали участь у мітингу в підтримку групи "Palestine Action". 

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Як пише Reuters, про це повідомила лондонська поліція.

Натовп на Парламентській площі розмахував плакатами на підтримку групи, забороненої цього місяця. Учасників мітингу, деякі з яких були одягнені в чорно-білі палестинські шарфи, забрали у поліцейських фургонах.

Британські законодавці заборонили цю групу на початку цього місяця після того, як деякі з її членів увірвалися на базу Королівських ВПС та пошкодили літаки на знак протесту проти підтримки Ізраїлю Великою Британією.

Членство в самій групі тепер передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 14 років.

Група назвала це рішення "авторитарним", а оскарження заборони розглянуть у Високому суді Лондона в понеділок.

"Palestine Action"входить до числа груп, які регулярно атакують оборонні фірми та інші компанії у Великій Британії, пов'язані з Ізраїлем.

Поліція заарештувала десятки прихильників угруповання на мітингах по всій Великій Британії з моменту набрання чинності заборони.
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