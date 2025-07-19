У Великій Британії заарештували 55 осіб на мітингу в підтримку забороненої "Palestine Action"

Біля будівлі британського парламенту заарештували п’ятдесят п’ять осіб, які брали участь у мітингу в підтримку групи "Palestine Action".
Як пише Reuters, про це повідомила лондонська поліція.
Натовп на Парламентській площі розмахував плакатами на підтримку групи, забороненої цього місяця. Учасників мітингу, деякі з яких були одягнені в чорно-білі палестинські шарфи, забрали у поліцейських фургонах.
Британські законодавці заборонили цю групу на початку цього місяця після того, як деякі з її членів увірвалися на базу Королівських ВПС та пошкодили літаки на знак протесту проти підтримки Ізраїлю Великою Британією.
Членство в самій групі тепер передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 14 років.
Група назвала це рішення "авторитарним", а оскарження заборони розглянуть у Високому суді Лондона в понеділок.
"Palestine Action"входить до числа груп, які регулярно атакують оборонні фірми та інші компанії у Великій Британії, пов'язані з Ізраїлем.
Поліція заарештувала десятки прихильників угруповання на мітингах по всій Великій Британії з моменту набрання чинності заборони.