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Шаблю гетьмана Івана Мазепи експонують у Лондонському Тауері

Виставка діятиме до 3 серпня.

Шаблю гетьмана Івана Мазепи експонують у Лондонському Тауері
шабля гетьмана Івана Мазепи
Фото: МЗС України

У Королівській зброярні в Лондоні з 18 липня по 3 серпня триватиме експозиція шаблі гетьмана Івана Мазепи кінця XVII століття. 

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Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, яке є партнером проєкту.

«Експонування шаблі гетьмана Івана Мазепи в Лондонському Тауері – це промовистий жест, що повертає Україні її голос та вагоме місце в історії Європи», – заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, ця реліквія символізує роль українського війська в історії європейських перемог і є «актом памʼяті і водночас актом майбутнього».

Організаторами проєкту виступили громадська організація Ukraine WOW, музей The Royal Armouries, Чернігівський обласний історичний музей ім. Тарновського за підтримки МЗС України, Мінкульту, Чернігівської ОДА та Ajax Systems. До підготовки виставки долучилися історики Сергій Плохій та Олексій Сокирко.

  • У січні цього року шаблю українського гетьмана повернули в Україну після перформансу українського боксера Олександра Усика в рамках поєдинку проти британця Тайсона Ф’юрі в Саудівській Аравії.
  • Зброя перебувала опісля на зберіганні у Чернігівському обласному історичному музеї імені Василя Тарнавського.
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