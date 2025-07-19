Ця традиція побутує в громадах Полтавської, Сумської та Харківської областей.

Традицію випікання та дарування обрядових різдвяних пряників внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини

Національний перелік нематеріальної культурної спадщини поповнився традицією випікання та дарування обрядових різдвяних пряників на Слобожанщині.

Про це повідомила пресслужба МКСК.

Зазначається, що ця традиція побутує в громадах Полтавської, Сумської та Харківської областей, які об’єднані спільною історико-культурною традицією, подібною рецептурою, технологією приготування, формами, оздобленням і символікою.

Цю обрядову випічку готують лише раз на рік у період різдвяних свят, переважно в родинному колі або разом із сусідами й друзями.

У пряників є локальні назви — “панянки”, “барині”, “баришні”, “коники”, “вершники”, “пташки” тощо.

Дівчаткам дарують пряники у вигляді фігурок панянок, що символізує жіночність і добробут, а хлопчикам — коників, як символ мужності та сили. Інші фігурки не мають особливого розподілу.

Найбільша та найгарніша випічка призначена для хрещеників, а менші за розміром пряники — для інших дітей, наприклад, сусідів.