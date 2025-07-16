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В Україні стартував відбір фільмів на 98-му премію «Оскар»

Заявки прийматимуть до 3 серпня включно.

В Україні стартував відбір фільмів на 98-му премію «Оскар»
статуетки "Оскара"
Фото: EPA/UPG

Український Оскарівський комітет оголосив прийом заявок на участь у національному відборі фільмів для подання на 98-му премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

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Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно.

Заявки приймають для фільмів, які відповідають вимогам Американської академії кінематографічних мистецтв та наук. До розгляду допускають повнометражні стрічки (від 40 хвилин), створені за межами США та з діалогами переважно не англійською мовою (понад 50%). Це можуть бути як ігрові, так і документальні або анімаційні фільми.

Серед інших вимог: фільм має вийти у комерційний прокат в Україні в період з 1 жовтня 2024 року до 30 вересня 2025 року. Прокат повинен тривати щонайменше сім днів поспіль із продажем квитків та отриманням прибутку як виробником, так і кінотеатром.

Не розглядатимуть фільми, які до кваліфікаційного прокату були доступні через телебачення, VOD, DVD, авіалінії чи онлайн-платформи.

Заявки прийматимуть до 3 серпня включно.
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