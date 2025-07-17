​Міністерство культури та стратегічних комунікацій розділять на два окремі відомства, - Кравчук

Міністерство культури та стратегічних комунікацій, яке не отримало нового керівника під час зміни уряду, буде розділене на два відомства.

Про це в коментарі LB.ua розповіла депутатка, заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, членкиня постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

"Дійсно, вже прийняте рішення - розділити питання культури та інформаційної політики - стратегічних комунікацій. При цьому інформаційна політика не буде окремим міністерством - це буде агентство. Воно буде в підпорядкуванні прем'єр-міністра", - сказала вона.

Кравчук також зазначила, що поки невідомо, хто очолить Мінкульт.

"Консультації (з цього приводу, - ред.) тривають", - сказала вона.

Кравчук розповіла, що нинішній міністр культури Микола Точицький продовжить роботу як дипломат. Водночас, вона наголосила, що поки що відповідних указів президента немає.

Як відомо, Точицький очолив МКІП у вересні минулого року. З 2010 до 2016 він був постійним представником України при Раді Європи. З 2016 до 2021 - представником у ЄС, також працював послом в Бельгії та Люксембурзі. У 2021-2024 Точицький був заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, а звідти перейшов до Офісу президента.

2 вересня 2019 року в процесі адміністративної реформи було утворене Міністерство культури, молоді та спорту України (МКМС). Новоутворене міністерство перейняло функції ліквідованих:

Трансформація Мінкультури

2 вересня 2019 року в процесі адміністративної реформи було утворене Міністерство культури, молоді та спорту України (МКМС). Новоутворене міністерство перейняло функції ліквідованих.

23 березня 2020 року міністерство було перейменоване і отримало назву Міністерство культури та інформаційної політики України.

6 вересня 2024 року згідно постанови Кабінету міністрів № 1028 Міністерство культури та інформаційної політики було перейменоване на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Минулого року джерела LB.ua в Раді розповідали, що уряд розглядає можливість ліквідувати Міністерство культури та інформаційної політики чи об’єднати його з іншим. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Чи потрібне нам Міністерство культури?".