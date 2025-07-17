Андрія Сибігу перепризначили міністром закордонних справ

За нього голосували окремо, оскільки кандидата у міністри закордонних справ подає президент, а не голова уряду.

Верховна Рада перепризначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ. За відповідне рішення проголосував 261 депутат. Трансляцію голосування вів Ярослав Железняк. До цього комітет одноголосно рекомендував його призначити.

Перед голосуванням Сибіга подякував за довіру. Він зазначив, що попередні пів року були дуже складні, але цей час пройшли гідно.

"Ми захистили інтереси України", – вважає він.

Він анонсував відкриття десяти посольств і консульств для захисту інтересів українців за кордоном.

Сибіга – другий очільник МЗС за період повномасштабної війни. Він замінив на цій посаді Дмитра Кулебу торік.

Андрій Сибіга

Народився у 1975 році у м. Зборів Тернопільської області. Закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка, спеціаліст з міжнародних відносин, перекладач англійської мови (1997 рік); Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальністю „правознавство”, юрист (1999 рік).

Дипломатичний ранг: Надзвичайний і Повноважний Посол.

Кар’єра:

1997-1998 – аташе, третій, другий секретар відділу державно-правових питань Договірно-правового управління МЗС України;

1998-2002 – другий, перший секретар Посольства України в Республіці Польща;

2002-2003 – перший секретар відділу правового та гуманітарного співробітництва Управління європейської інтеграції МЗС України;

2003-2005 – в.о. начальника, начальник відділу міжнародно-правового співробітництва Договірно-правового управління МЗС України;

2005-2006 – начальник відділу міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики Договірно-правового департаменту МЗС України

2006-2006 – заступник директора департаменту – начальник відділу міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики Договірно-правового департаменту МЗС України;

2006-2008 – заступник директора Договірно-правового департаменту МЗС України;

2008-2012 – радник-посланник Посольства України в Республіці Польща;

2012-2012 – в.о. директора Департаменту консульської служби МЗС України;

2012-2016 – директор Департаменту консульської служби МЗС України;

2016-2021 – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці;

2021-2024– Заступник Керівника Офісу Президента України;

04.2024-09.2024 – Перший заступник Міністра закордонних справ України.

З 5 вересня 2024 року призначений Міністром закордонних справ України.



