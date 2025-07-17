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Кабінет міністрів України очолила Юлія Свириденко

За віддали голоси 262 депутати – "слуги народу", представники забороненої колишньої ОПЗЖ і депутатських груп. 

Кабінет міністрів України очолила Юлія Свириденко
Юлія Свириденко
Фото: facebook/Юлія Свириденко

Український уряд очолила Юлія Свириденко, яка до сьогодні була віцепрем'єр-міністеркою – міністеркою економіки. За віддали голоси 262 депутати, повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

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З них "Слуга народу" – 201, "ЄС", "Батьківщина" – 0, "Голос" – один, "Відновлення" – 10, "За майбутнє" – 12, "Довіра" – 15, 13 позафракційних. Проти проголосували 22 депутат, 26 утрималися, 22 не голосували.

Кандидатку перед депутатами представляв глава держави. 

Володимир Зеленський подякував її попереднику Денису Шмигалю за роботу та анонсував новий рівень оборонної співпраці з партнерами та дипломатії зі США.

39-річна кандидатка перед призначенням на посаду озвучила головні пріоритети. Вона вважає, що війна вимагає нових рішень.

"Перший пріоритет, над яким ми будемо працювати перші шість місяців – це якісне забезпечення армії і підвищення технологічності українського війська. Нам потрібно спрямувати максимальні зусилля на забезпечення самодостатності української економіки. Я бачу своєю місією підтримку українського виробника. Ми докладемо всіх зусиль для підтримки українських підприємців", – сказала вона.

Зокрема, боротимуться з тиском на підприємців. Також уже почали роботу над повноцінним мораторієм на перевірку українського бізнесу. 

Також хочуть провести повний аудит видатків держави, аби скоротити їх.

До голосування в залі профільний комітет рекомендував призначити Свириденко прем'єр-міністром. 4 депутатів утримались.

Юлія Свириденко прийшла в уряд восени 2019 року. Вона стала заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а менш ніж через рік отримала підвищення до першої заступниці. 

В грудні 2020 року стала заступницею глави Офісу президента, в листопаді 2021 отримала посаду першої віцепрем’єрки – міністерки економіки України.

До кар’єри в уряді з 2008 року працювала в приватному бізнесі. У 2015 мала керівні посади в Чернігівській обласній державній адміністраці, а з липня по грудень – виконувала обов’язки керівника ОДА. 

Освіту здобула в Київському національному торговельно-економічному університеті за спеціальністю “Менеджмент антимонопольної діяльності”. Одружена, має доньку. 

Посаду прем'єр-міністра Юлії Свириденко преса з посиланням на джерела "пророкувала" ще торік, але тоді Денис Шмигаль зберіг посаду. Зараз він, згідно з наміром президента, перейде до міністерства оборони і очолить його.

Про офіційну пропозицію очолити Кабмін президент повідомив 14 липня. Хоча, згідно з Конституцією, кандидатуру прем'єр-міністра президенту подає коаліція, а він – робить подання до Верховної Ради. А згідно з законом про воєнний стан припинення функціонування органу державної влади на його період заборонено, а відставка прем'єра автоматично приводить до відставки усіх міністрів. 

Більше про нову голову уряду – в матеріалі "Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко".
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