Головне за середу, 16 липня: відставка Шмигаля, авіаудар по Добропіллю, спецоперація СБУ на Одещині

Бойові дії на Донеччині, 112 бойових зіткнень, ворожі обстріли, штовханина в Раді. Яким запам’ятається 1239-й день повномасштабної війни.

Верховна Рада на засіданні 16 липня відправила у відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За проголосував 261 народний депутат.

Урядовці на чолі з прем'єром прибули до зали ВР близько 14 години. Перед початком голосування Шмигаль виступив із промовою.

Подробиці – в новині.

Зеленський уже підписав подання для призначення Шмигаля міністром оборони.

Міноборони об'єднають з Мінстратегпромом.

Опубліковано також список кандидатів на посади міністрів в оновленому уряді.

Для деяких міністрів місця в ньому не знайшлося.

Перелік – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 16 липня відбулося 112 бойових зіткнень.

Найбільша кількість боєзіткнень з початку доби (36) - на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку відбулось 16 боєзіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 липня – в новині.

Станом на 20:10 у Добропіллі 2 людини загинули і 22 поранені. Рятувальники гасять пожежу, щоб розібрати завали і чітко встановити кількість жертв.

Росіяни знову цілеспрямовано вдарили по торговому центру у середмісті. Цього разу застосували ФАБ-500.

За попередніми підрахунками, відомо про 30 пошкоджених торгових точок, 6 багатоповерхівок і 8 автомобілів. Ймовірно, під завалами досі залишаються люди — пошук уцілілих триває.

У Верховній Раді під час засідання 16 липня фракція "Європейської солідарності" заблокувала трибуну, а між її нардепом Олексієм Гончаренком і головою податкового комітету Данилом Гетманцевим відбулася штовханина.

Про причини – в новині.

Верховна Рада 16 липня підтримала законопроєкт, в який заклали можливість тиску на журналістів.

Йдеться про проєкт закону 12320, який передбачає адміністративну відповідальність і можливість штрафування медійників за згадку адвоката у прив'язці до його клієнта, повідомила голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна. Вона сказала, що готує з колегами постанову для блокування законопроєкту.

"Якщо цей законопроєкт вступить у силу, то за фразу на кшталт «Віктор Сердюк – адвокат Віктора Януковича», журналіст буде покараний штрафом від 1700 грн до 3400 грн, а якщо це «порушення» відбудеться повторно впродовж року – то від 6800 грн до 10200 грн. Ініціюватимуть штрафи самі адвокати", – пояснила депутатка.

На Одещині кіберфахівці СБУ затримали двох агентів ФСБ, які планували ракетний удар РФ по сховищу селітри в одному з морських портів.

За даними слідства, 29-річний інформатор влаштувався різноробочим у порт і зібрав дані про наявність вибухонебезпечних добрив, які передав куратору. Його 56-річна спільниця возила його на підпали релейних шаф Укрзалізниці. Під час обшуків у затриманих знайшли докази співпраці з ворогом та бойові гранати. За державну зраду в умовах воєнного стану та незаконне поводження зі зброєю їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Завдяки спецоперації СБУ вдалося вивезти селітру з порту та убезпечити регіон від потенційної катастрофи.

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