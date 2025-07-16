Головне за середу, 16 липня: відставка Шмигаля, авіаудар по Добропіллю, спецоперація СБУ на Одещині

Верховна Рада на засіданні 16 липня відправила у відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
За проголосував 261 народний депутат.
Урядовці на чолі з прем'єром прибули до зали ВР близько 14 години. Перед початком голосування Шмигаль виступив із промовою.
Подробиці – в новині.
Зеленський уже підписав подання для призначення Шмигаля міністром оборони.
Міноборони об'єднають з Мінстратегпромом.
Опубліковано також список кандидатів на посади міністрів в оновленому уряді.
Для деяких міністрів місця в ньому не знайшлося.
Перелік – в новині.
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 16 липня відбулося 112 бойових зіткнень.
Найбільша кількість боєзіткнень з початку доби (36) - на Покровському напрямку.
На Лиманському напрямку відбулось 16 боєзіткнень.
Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 липня – в новині.
Станом на 20:10 у Добропіллі 2 людини загинули і 22 поранені. Рятувальники гасять пожежу, щоб розібрати завали і чітко встановити кількість жертв.
Росіяни знову цілеспрямовано вдарили по торговому центру у середмісті. Цього разу застосували ФАБ-500.
За попередніми підрахунками, відомо про 30 пошкоджених торгових точок, 6 багатоповерхівок і 8 автомобілів. Ймовірно, під завалами досі залишаються люди — пошук уцілілих триває.
У Верховній Раді під час засідання 16 липня фракція "Європейської солідарності" заблокувала трибуну, а між її нардепом Олексієм Гончаренком і головою податкового комітету Данилом Гетманцевим відбулася штовханина.
Про причини – в новині.
Верховна Рада 16 липня підтримала законопроєкт, в який заклали можливість тиску на журналістів.
Йдеться про проєкт закону 12320, який передбачає адміністративну відповідальність і можливість штрафування медійників за згадку адвоката у прив'язці до його клієнта, повідомила голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна. Вона сказала, що готує з колегами постанову для блокування законопроєкту.
"Якщо цей законопроєкт вступить у силу, то за фразу на кшталт «Віктор Сердюк – адвокат Віктора Януковича», журналіст буде покараний штрафом від 1700 грн до 3400 грн, а якщо це «порушення» відбудеться повторно впродовж року – то від 6800 грн до 10200 грн. Ініціюватимуть штрафи самі адвокати", – пояснила депутатка.
На Одещині кіберфахівці СБУ затримали двох агентів ФСБ, які планували ракетний удар РФ по сховищу селітри в одному з морських портів.
За даними слідства, 29-річний інформатор влаштувався різноробочим у порт і зібрав дані про наявність вибухонебезпечних добрив, які передав куратору. Його 56-річна спільниця возила його на підпали релейних шаф Укрзалізниці. Під час обшуків у затриманих знайшли докази співпраці з ворогом та бойові гранати. За державну зраду в умовах воєнного стану та незаконне поводження зі зброєю їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Завдяки спецоперації СБУ вдалося вивезти селітру з порту та убезпечити регіон від потенційної катастрофи.
Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.
Тримаймося!