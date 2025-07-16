Суспільне: наступне засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі “Рамштайн” відбудеться 21 липня

Речник міністерства оборони Німеччини повідомив Суспільному дату наступного засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі “Рамштайн”.
За його словами, зустріч відбудеться у понеділок, 21 липня.
"Запрошення для ЗМІ буде надіслано протягом наступних днів з подальшими подробицями", — додав речник міністерства оборони Німеччини.
- Раніше координатор штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг повідомляв, що наступне засідання "Рамштайн" відбудеться в найближчі 10 днів в онлайн форматі.
- Минуле засідання Контактної групи відбулося 4 червня. Тоді вперше за три роки міністр оборони США Піт Гегсет не був присутній на зустрічі.