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Суспільне: наступне засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі “Рамштайн” відбудеться 21 липня

Раніше повідомлялось, що воно відбудеться у онлайн форматі.

Суспільне: наступне засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі “Рамштайн” відбудеться 21 липня
Архівне фото
Фото: Фейсбук Рустема Умєрова

Речник міністерства оборони Німеччини повідомив Суспільному дату наступного засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі “Рамштайн”.

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За його словами, зустріч відбудеться у понеділок, 21 липня.

"Запрошення для ЗМІ буде надіслано протягом наступних днів з подальшими подробицями", — додав речник міністерства оборони Німеччини.
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