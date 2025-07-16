Суспільне: наступне засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі “Рамштайн” відбудеться 21 липня

Раніше повідомлялось, що воно відбудеться у онлайн форматі.

Речник міністерства оборони Німеччини повідомив Суспільному дату наступного засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі “Рамштайн”.

За його словами, зустріч відбудеться у понеділок, 21 липня.

"Запрошення для ЗМІ буде надіслано протягом наступних днів з подальшими подробицями", — додав речник міністерства оборони Німеччини.