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ГоловнаСуспільствоПодії

САП відкрила провадження після журналістського розслідування, де фігурує Стефанішина

Міністерка заперечує, що має стосунок до бізнесу колишнього чоловіка.

САП відкрила провадження після журналістського розслідування, де фігурує Стефанішина
Ольга Стефанішина
Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження після появи журналістського розслідування «Української правди», яке стосується міністерки юстиції Ольги Стефанішиної, пише «Укрінформ».

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Як повідомила прессекретарка САП Ольга Постолюк, наразі про підозру жодній особі не повідомили, триває досудове розслідування.

Йдеться про розслідування під назвою «дАРМА», в якому стверджується, що Агентство з розшуку та менеджменту активів обрало управителя для Будинку профспілок у Києві — компанію, що може бути пов’язана з колишнім чоловіком Стефанішиної.

Міністерка заявила, що не має жодного стосунку до бізнесу колишнього.
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