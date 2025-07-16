Унаслідок російської дронової атаки постраждали троє херсонців

Російські окупанти здійснили дронову атаку по цивільних мешканцях Дніпровського району Херсона. Унаслідок атаки постраждали троє людей.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Орієнтовно о 18:30 російські війська атакували з дрона 2 херсонців у Дніпровському районі. Постраждали 35-річна жінка та 31-річний чоловік. В них діагностували мінно-вибухові травми та уламкові поранення.
Також через скидання вибухівки з ворожого дрона постраждав 46-річний чоловік. Він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення обличчя, грудної клітини, спини і плеча.
Потерпілого доправили до лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
- Близько 8:00 16 липня російські окупанти обстріляли заклад дошкільної освіти у Дніпровському районі - вибито більше 20 вікон.
- Ближче до опівночі ворожі війська вдарили по закладу середньої освіти у центральній частині міста - пошкоджено 65 вікон.