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Унаслідок російської дронової атаки постраждали троє херсонців

Окупанти атакували Дніпровський район Херсона.

Унаслідок російської дронової атаки постраждали троє херсонців
Херсон
Фото: x.com/andrii_sybiha

Російські окупанти здійснили дронову атаку по цивільних мешканцях Дніпровського району Херсона. Унаслідок атаки постраждали троє людей. 

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Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Орієнтовно о 18:30 російські війська атакували з дрона 2 херсонців у Дніпровському районі. Постраждали 35-річна жінка та 31-річний чоловік. В них діагностували мінно-вибухові травми та уламкові поранення. 

Також через скидання вибухівки з ворожого дрона постраждав 46-річний чоловік. Він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення обличчя, грудної клітини, спини і плеча. 

Потерпілого доправили до лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

  • Близько 8:00 16 липня російські окупанти обстріляли заклад дошкільної освіти у Дніпровському районі - вибито більше 20 вікон. 
  • Ближче до опівночі ворожі війська вдарили по закладу середньої освіти у центральній частині міста - пошкоджено 65 вікон.
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