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ЦПД: Росія намагається уникнути покарання за вбивство офіцера СБУ Воронича

Відповідальність за вбивство Воронича нібито взяла на себе створена в США терористична група The Base.

ЦПД: Росія намагається уникнути покарання за вбивство офіцера СБУ Воронича
Фото: ЦПД

Роспропаганда намагається уникнути покарання за вбивство офіцера СБУ Івана Воронича у Києві і подає новину про нібито причетність американського ультраправого угруповання.

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Про це розповідає Центр протидії дезінформації.

"Насправді ж це цілеспрямована інформаційна операція, покликана перекласти відповідальність за теракт із Кремля на інших", – кажуть у ЦПД.

Британські медіа повідомляють, що відповідальність за вбивство Воронича нібито взяла на себе створена в США терористична група The Base. Ця організація уже неодноразово згадувалася в контексті кремлівського впливу: її засновник Рінальдо Наццаро має доведені зв’язки з російськими спецслужбами, на сьогодні він проживає в Санкт-Петербурзі.

Упродовж останніх місяців група поширювала заклики до нападів на українців та об’єкти критичної інфраструктури, пропонуючи за це грошову винагороду. Такі операції повністю вписуються в гібридну стратегію Росії.

"Кремль фінансує та координує діяльність екстремістських угруповань за кордоном, використовуючи їх як інструмент терору й дестабілізації України зсередини. Усі спроби представити ці злочини як "ініціативу третіх сторін" — це спроба замести сліди й уникнути відповідальності", — кажуть у ЦПД.

У ЦПД додають, що слідство у справі вбивства офіцера СБУ триває, імена причетних стануть відомі згодом, однак російський слід у цьому злочині очевидний уже зараз, а Кремль системно використовує спецоперації й інформаційні вкиди для зриву міжнародної підтримки України.

  • 13 липня співробітники СБУ у ході проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ убили полковника СБУ Івана Воронича. Спецоперацією з пошуку вбивць особисто керував голова СБУ Василь Малюк.
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