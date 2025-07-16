Відповідальність за вбивство Воронича нібито взяла на себе створена в США терористична група The Base.

Роспропаганда намагається уникнути покарання за вбивство офіцера СБУ Івана Воронича у Києві і подає новину про нібито причетність американського ультраправого угруповання.

Про це розповідає Центр протидії дезінформації.

"Насправді ж це цілеспрямована інформаційна операція, покликана перекласти відповідальність за теракт із Кремля на інших", – кажуть у ЦПД.

Британські медіа повідомляють, що відповідальність за вбивство Воронича нібито взяла на себе створена в США терористична група The Base. Ця організація уже неодноразово згадувалася в контексті кремлівського впливу: її засновник Рінальдо Наццаро має доведені зв’язки з російськими спецслужбами, на сьогодні він проживає в Санкт-Петербурзі.

Упродовж останніх місяців група поширювала заклики до нападів на українців та об’єкти критичної інфраструктури, пропонуючи за це грошову винагороду. Такі операції повністю вписуються в гібридну стратегію Росії.

"Кремль фінансує та координує діяльність екстремістських угруповань за кордоном, використовуючи їх як інструмент терору й дестабілізації України зсередини. Усі спроби представити ці злочини як "ініціативу третіх сторін" — це спроба замести сліди й уникнути відповідальності", — кажуть у ЦПД.

У ЦПД додають, що слідство у справі вбивства офіцера СБУ триває, імена причетних стануть відомі згодом, однак російський слід у цьому злочині очевидний уже зараз, а Кремль системно використовує спецоперації й інформаційні вкиди для зриву міжнародної підтримки України.