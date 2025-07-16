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Росіяни вдарили авіабомбами по центру Добропілля на Донеччині. Є жертви (доповнено)

Окупанти атакували цивільну інфраструктуру.

Росіяни вдарили авіабомбами по центру Добропілля на Донеччині. Є жертви (доповнено)
Фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Уточнена інформація щодо обстрілу Добропілля станом на 19:50: 1 людина загинула і 21 поранена. Пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках і 8 автомобілів. 

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Російські окупанти завдали авіаудару по центральній частині міста Добропілля на Донеччині. Відомо про жертв.

Фото: Вадим Філашкін

За інформацією очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, унаслідок авіаудару по Добропіллю 2 людини загинули, 14 поранених.

Фото: Вадим Філашкін

Росіяни знову цілеспрямовано вдарили по торговому центру у середмісті. Цього разу застосували ФАБ-500.

За попередніми підрахунками, відомо про 30 пошкоджених торгових точок, 6 багатоповерхівок і 8 автомобілів. Ймовірно, під завалами досі залишаються люди — пошук уцілілих триває.

Фото: Вадим Філашкін

Про це інформує Омбудсман Дмитро Лубінець.

"Росія — держава-терорист, яка перетворює українські міста на мішені! Сьогодні Росія скинула авіабомбу на центр Добропілля на Донеччині — в годину, коли люди поверталися з роботи", — каже Лубінець.

Авіаудар припав по району магазину "Аврора". Відомо про загиблих і постраждалих. На місці працюють рятувальники, медики, військові лікарі. Омбудсман наголошує – місцева лікарня не може прийняти всіх.

"Це черговий свідомий удар по цивільних. Росія — держава-терорист, яка веде війну проти мирних українців і знищує життя навіть далеко від лінії фронту", — підкреслює омбудсман.
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