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Окупанти атакували Дніпропетровщину КАБами, дронами та з артилерії: є жертви

У Нікопольському районі загинула жінка, п'ятеро людей постраждали.

Окупанти атакували Дніпропетровщину КАБами, дронами та з артилерії: є жертви
Фото: Сергій Лисак

Упродовж 16 липня російські окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини. Унаслідок обстрілів загинула цивільна, 5 людей зазнали поранень.

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Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Нікопольському району росіяни застосували артилерію і безпілотники. Під ворожим ударом були Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська громади. 

Унаслідок російських обстрілів загинула 69-річна жінка. П’ятеро людей постраждали. 

Пошкоджені 2 п’ятиповерхівки, понад 20 приватних будинків, 10 господарських споруд, будівля, що не експлуатується, цивільна інфраструктура. Понівечені авто і гараж. Пошкоджені газогони та лінії електропередач. 

По Великомихайлівській та Новопавліській громадах Синельниківського району агресор вдарив КАБами. Наслідки уточнюються.

  • В ніч на 16 липня армія Росії вдарила по Кривому Рогу Дніпропетровської області. У місті виникли масштабні знеструмлення. Постраждав підліток.
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