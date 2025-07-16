Окупанти атакували Дніпропетровщину КАБами, дронами та з артилерії: є жертви

Упродовж 16 липня російські окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини. Унаслідок обстрілів загинула цивільна, 5 людей зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Нікопольському району росіяни застосували артилерію і безпілотники. Під ворожим ударом були Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська громади.

Унаслідок російських обстрілів загинула 69-річна жінка. П’ятеро людей постраждали.

Пошкоджені 2 п’ятиповерхівки, понад 20 приватних будинків, 10 господарських споруд, будівля, що не експлуатується, цивільна інфраструктура. Понівечені авто і гараж. Пошкоджені газогони та лінії електропередач.

По Великомихайлівській та Новопавліській громадах Синельниківського району агресор вдарив КАБами. Наслідки уточнюються.